Schwerverletzte Schildkröte in Zorneding gefunden

Eine Griechische Landschildkröte ist mit einem Panzerbruch in Zorneding gefunden worden. Jetzt sucht das Tierheim nach dem Halter.

Zorneding/München - Eine schwerverletzte Griechische Landschildkröte erholt sich derzeit im Tierheim München.

Das Fundtier wurde in der Bahnhofstraße in Zorneding entdeckt und kam mit einem Panzerbruch in die Reptilienauffangstation. Für Schildkröten ist diese Verletzung lebensgefährlich, da innere Organe Schaden nehmen können.

Ein Panzerbruch kann beispielsweise von einem Zusammentreffen mit einem Hund herrühren.

Schildkröte wird "massive Traumata" wohl überleben

Nach Angaben des Tierheims ist die Schildkröte derzeit stabil - trotz "massiver Traumata", wie das Tierheim betont. Das Fachpersonal behandelt sie nun mit Schmerzmitteln und hofft, dass der Panzerbruch gut verheilt und sich bald ein Halter meldet, der das Tier vermisst.

Griechische Landschildkröten sind eher Einzelgänger. Sie werden bis zu 25 cm lang und können unter günstigen Lebensbedingungen zwischen 70 und bis zu 100 Jahre alt werden.

In der Natur allerdings fällt die Lebenserwartung deutlich geringer aus: Nur etwa ein Prozent der geschlechtsreifen Tiere erreicht in freier Wildbahn ein Alter von 50 Jahren.