Schwerer Unfall in Trudering: Lkw erfasst Radfahrerin

Schwerer Unfall in Trudering. Eine Radfahrerin wird von einem Lkw erfasst. Ein Rettungshubschrauber kommt zum Einsatz.

In Trudering hat sich am Freitagmittag, gegen 12.30 Uhr, ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine ältere Radfahrerin im Bereich Wasserburger Landstraße, Truderinger Straße und des Nikolaus Prugger-Weges von einem Lkw erfasst und geriet dabei unter das Fahrzeug.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die Frau wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme vor Ort läuft noch, die zwischenzeitliche Sperrung der Wasserburger Landstraße an dieser Stelle ist mittlerweile wieder aufgehoben.

In einer Erstmeldung wurde von einem Fußgänger berichtet, nach neueren Informationen haben wir unseren Text angepasst.