Der Fahrer eines Mercedes SUV hat am Montagvormittag in Schwabing die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen geriet auf den Gehweg. Zwei Fußgänger konnten zur Seite springen, ein weiterer wurde erfasst. Das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Der Mercedes Benz schleuderte etwa 40 Meter über den Geh- und Radweg. Zwei Fußgänger in der Nähe eines Drogeriemarktes konnten im letzten Moment zur Seite springen. Ein dritter Fußgänger hatte keine Chance.

Der Fahrer eines Mercedes wollte an der Kreuzung Schleißheimer- und Herzogstraße nach links abbiegen. Dabei verlor er nach Polizeiangaben die Kontrolle über den SUV.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagvormittag, gegen 9.30 Uhr, in Schwabing gekommen. Der Fahrer eines Mercedes-SUV wollte an der Kreuzung Schleißheimer- und Herzogstraße nach links abbiegen. Dabei verlor der 68-Jährige aus München nach Polizeiangaben die Kontrolle über den SUV. Nach Zeugenangaben soll er plötzlich und ohne ersichtlichen Grund stark beschleunigt haben. Der Pkw kam nach ca. 30 bis 40 Metern zum Stehen.

Zwei Fußgänger können zur Seite springen

Zwei der Fußgänger am Gehweg konnten sich vor dem Mercedes retten. Der dritte Fußgänger, ein 33-Jähriger Münchner, wurde dagegen erfasst und schwer verletzt. Er wurde mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma in ein Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger wurde umgehend notoperiert. Über seinen augenblicklichen Gesundheitszustand liegen keine weiteren Informationen vor.

Kein Hinweis auf vorsätzliches Handeln des Fahrers

Derzeit geht die Polizei von einem tragischen Unfall aus. "Es liegen keine Hinweise auf Vorsatz vor", sagte Polizeisprecher Ralf Kästle. Es könnte sein, dass der Fahrer vom Bremspedal abgerutscht und versehentlich aufs Gaspedal geraten ist.