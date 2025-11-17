Schwerer Unfall in Schwabing: SUV schleudert 40 Meter über Geh- und Radweg
Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagvormittag, gegen 9.30 Uhr, in Schwabing gekommen. Der Fahrer eines Mercedes-SUV wollte an der Kreuzung Schleißheimer- und Herzogstraße nach links abbiegen. Dabei verlor der 68-Jährige aus München nach Polizeiangaben die Kontrolle über den SUV. Nach Zeugenangaben soll er plötzlich und ohne ersichtlichen Grund stark beschleunigt haben. Der Pkw kam nach ca. 30 bis 40 Metern zum Stehen.
Zwei Fußgänger können zur Seite springen
Zwei der Fußgänger am Gehweg konnten sich vor dem Mercedes retten. Der dritte Fußgänger, ein 33-Jähriger Münchner, wurde dagegen erfasst und schwer verletzt. Er wurde mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma in ein Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger wurde umgehend notoperiert. Über seinen augenblicklichen Gesundheitszustand liegen keine weiteren Informationen vor.
Kein Hinweis auf vorsätzliches Handeln des Fahrers
Derzeit geht die Polizei von einem tragischen Unfall aus. "Es liegen keine Hinweise auf Vorsatz vor", sagte Polizeisprecher Ralf Kästle. Es könnte sein, dass der Fahrer vom Bremspedal abgerutscht und versehentlich aufs Gaspedal geraten ist.
- Themen:
- München
- Polizei
- Verkehrsunfälle
- Schwabing-West
