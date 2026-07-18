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Schwerer Unfall in Obermenzing: BMW kracht in Lkw – Fahrer schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in der Pippinger Straße: Ein BMW ist frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen und unter das Schwerfahrzeug geraten. Der Autofahrer wurde schwer verletzt.
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Ein BMW ist in der Pippinger Straße frontal gegen einen Lkw gekracht.
Ein BMW ist in der Pippinger Straße frontal gegen einen Lkw gekracht. © Thomas Gaulke

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Münchner Stadtteil Obermenzing ist am Morgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nahe der Kirche St. Wolfgang stießen ein BMW und ein vierachsiger Lastwagen frontal zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW bis zur Windschutzscheibe unter den Lastwagen geschoben und anschließend zur Seite geschleudert. Im Bereich der Unfallstelle gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW bis zur Windschutzscheibe unter den Lastwagen geschoben.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW bis zur Windschutzscheibe unter den Lastwagen geschoben. © Thomas Gaulke

Der Fahrer wurde schwer verletzt

Der BMW-Fahrer erlitt erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des BMWs wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Der Fahrer des BMWs wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. © Thomas Gaulke

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Pippinger Straße zwischen der Bassermannstraße und der Lützowstraße für mehr als zwei Stunden vollständig gesperrt werden.

Die Pippinger Straße war zwischen der Bassermannstraße und der Lützowstraße für mehr als zwei Stunden vollständig gesperrt
Die Pippinger Straße war zwischen der Bassermannstraße und der Lützowstraße für mehr als zwei Stunden vollständig gesperrt © Thomas Gaulke

Die Polizei ermittelt nun zur genauen Ursache des Frontalzusammenstoßes.

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15 Kommentare
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  • ClimateEmergency vor 8 Stunden / Bewertung:

    "Tempo 30 - diese linksgrüne Gängelung, nicht mit mir!" *wumms*

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  • OLGI vor 20 Stunden / Bewertung:

    Der Verletzte trug natürlich keinen Helm. Es fehlt ihm nicht nur an Fahrkünsten, sondern auch am Verantwortungsbewusstsein. Denn Autohelme schützen.

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  • wolfi2 vor 31 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von OLGI

    sie sollten 24/7 einen Helm tragen!!! aber ich vermute das ihnen das nicht mehr hilft

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