Schwerer Unfall in München: Polizei sichert Dashcam-Video

Ein Autofahrer rast auf der Busspur – Sekunden später kracht es. Ein Biker wird schwer verletzt. Wie die Polizei jetzt gegen den Unfallverursacher ermittelt.

In München ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden, weil ein Autofahrer verbotenerweise überholt hat. (Symbolbild)

In München ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer wegen eines verbotenen Überholvorgangs eines Autofahrers schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter berichtete, hatte ein 43-Jähriger in der Kapuzinerstraße, kurz vor der Kreuzung zur Thalkirchner Straße, einen anderen Autofahrer durch Nutzung einer Busspur überholt. Außerdem sei der Unfallverursacher zu schnell unterwegs gewesen.

Biker stürzt und erleidet schwere Verletzungen

Während des Überholvorgangs seien die beiden Autos zusammengestoßen. Dadurch habe der 43-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verloren und das Zweirad erfasst. Der 32 Jahre alte Biker stürzte und erlitt schwere Beinverletzungen, die Autofahrer blieben unverletzt.

Am Motorrad entstand Totalschaden, an den beiden Wagen leichter bzw. mittlerer Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf über 15.000 EUR geschätzt.

Die Polizei stellte im Auto des 43-Jährigen, einem Tesla-Taxi, Videoaufzeichnungen einer sogenannten Dashcam, die die Umgebung aufzeichnet, sicher. Gegen den Mann werde jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Die Unfallstelle in der Kapuzinerstraße musste für 90 Minuten gesperrt werden, wodurch erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen entstanden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befanden sich im Tesla-Taxi zur Unfallzeit zwei Fahrgäste, die bislang nicht ermittelt werden konnten. Diese werden nun als Zeugen gesucht.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere die beiden unbekannten Fahrgäste, die sich zum Unfallzeitpunkt im Tesla-Taxi befanden, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.