Schwerer Unfall in München: Person unter Laster eingeklemmt
Bei einem Verkehrsunfall an der Ecke Willibaldstraße/Gotthardstraße ist am Montagvormittag ein Mensch unter einem Lastwagen eingeklemmt worden, teilte die Münchner Polizei mit. Die Person müsse von der Feuerwehr befreit werden. Die Kreuzung bleibe weiterhin gesperrt, heißt es. Der Bereich sei gut zu umfahren.
Wie schwer die Person verletzt ist und wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar.
+++ Mehr Informationen folgen in Kürze. +++
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