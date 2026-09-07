Schwerer Unfall im Münchner Westend: Auto kippt um

Zwei Autos sind am Montagnachmittag in der Hansastraße zusammengestoßen. Helfer befreiten eine Frau unverletzt aus dem Kleinwagen.

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Der Wagen eines mobilen Pflegedienstes kollidierte mit einem Pkw.

Am Montagnachmittag sind in der Hansastraße zwei Autos zusammengestoßen. Aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes kippte eines davon um und blieb auf der Seite liegen. Der Wagen eines mobilen Pflegedienstes war nach Angaben der Feuerwehr mit einem weiteren Pkw kollidiert.

Unfall auf der Hansastraße im Münchner Westend © Abendzeitung

Die Fahrerin war in dem Pflegedienstfahrzeug eingeschlossen. Helfer befreiten sie, die Pflegefachkraft wurde nach ersten Informationen nicht verletzt.