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Schwerer Unfall auf der A96: Fahrer aus Auto befreit

Den Fahrer eines VW Passats befreite die Münchner Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Wagen. Die Autobahn blieb für eineinhalb Stunden teilweise komplett gesperrt.
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Der Unfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen unmittelbar nach der Anschlussstelle Blumenau.
Der Unfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen unmittelbar nach der Anschlussstelle Blumenau. © Berufsfeuerwehr München

Bei einem Unfall auf der Autobahn 96 in Richtung Lindau sind drei Menschen verletzt worden und in Münchner Krankenhäuser gebracht worden.

Anschlussstelle Blumenau: Unfall auf der A96 fordert drei Verletzte

Am frühen Sonntagmorgen (2. August) stießen die Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 4 Uhr unmittelbar nach der Anschlussstelle Blumenau auf zwei unbeteiligte Fahrzeuge, einen VW Passat und einen VW-Transporter.

Den Angaben der Feuerwehr zufolge konnten die beiden Insassen des querstehenden Transporters selbst aussteigen. Sie seien anschließend von den Mitarbeitern des Rettungsdienstes versorgt worden.

Autobahn für eineinhalb Stunden teilweise komplett gesperrt

Der Fahrer des in einer Böschung stehenden Passats musste gemäß der rettungsmedizinischen Einschätzung der Notärztin "schonend aus dem Fahrzeug befreit werden".

Die Feuerwehrleute unterstützten dabei sowohl mit hydraulischem Rettungsgerät als auch mit tatkräftiger Hilfe bei der  Rettung des Mannes.  

Die Autobahn blieb für die Rettungsmaßnahmen und die anschließende Bergung der Fahrzeuge für eineinhalb Stunden teilweise komplett gesperrt.

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