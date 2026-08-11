Ein Hubschrauber fliegt den Notarzt zur Unfallstelle, der schwer verletzte Autofahrer wird dann aber doch mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall auf der A96 war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (Symbolbild)

Nach einem Unfall auf der Autobahn 96 ist ein 96-jähriger Autofahrer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die genauen Hintergründe seien Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei mit.

A96 bei Sendling: Pkw fährt auf Gespann mit Wohnwagen auf

Den Angaben zufolge kam es am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr auf der A96 in Fahrtrichtung München kurz vor der Anschlussstelle Sendling "zu einem Auffahrunfall mit Personenschaden".

Bisher sei bekannt, dass ein 96-jähriger Mann aus dem Landkreis Starnberg mit seinem Pkw mit einem "bereits staubedingt" stehenden Wohnanhänger-Gespann kollidierte.

96-Jähriger vorerst außer Lebensgefahr

"Aufgrund eines durch die Kollision eingetretenen medizinischen Notfalles" sei ein Notarzt alarmiert worden, der in einem Helikopter an der Unfallstelle landete. Die Richtungsfahrbahn München wurde daher komplett gesperrt.

"Aktuell ist nicht mit einem Ableben zu rechnen, der 96-Jährige wurde rasch von der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert", hieß es bei der Polizei.

Bis zur endgültigen Räumung der Unfallstelle war die Richtungsfahrbahn einseitig gesperrt, der Verkehr konnte über einen Fahrstreifen passieren. Die Sperre wurde nach etwa zwei Stunden aufgehoben.