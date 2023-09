Schwerer Raub mit Messer in der Maxvorstadt: Zwei Personen verletzt

Am Mittwochabend wurden zwei Männer Opfer einer räuberischen Attacke. Dabei wurde das Duo mit einem Messer, Schlägen und Tritten angegriffen und verletzt.

Maxvorstadt - Wie die Polizei am Freitag berichtete, waren die zwei Arbeitskollegen (25 und 32 Jahre) am Mittwoch gegen 20.30 Uhr im Bereich des Alten Botanischen Gartens unterwegs. Dort sprach der 25-Jährige einen ihn bis dato unbekannten 21-jährigen an und bat diesen um eine Zigarette.

Doch statt zur Zigarette griff der Mann zunächst zu einer Reihe von Beleidigungen und dann zu einem Messer, mit dem er den 25-Jährigen unvermittelt attackierte und im Gesicht und am Arm verletzte.

Sextett attackiert zwei Arbeitskollegen mit Messer und Schlägen und beraubt sie

Der 32-jährige Begleiter des Opfers kam seinem Kollegen zu Hilfe, was die Aufmerksamkeit von fünf Bekannten des Angreifers erweckte, die dem 21-Jährigen zur Seite standen und gemeinsam auf die beiden einschlugen und eintraten. Dabei haben sie den beiden auch noch ihre Mobiltelefone und mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Durch den Angriff erlitt der 32-Jährige Mann diverse Prellungen und eine Platzwunde im Gesicht.

Unbeteiligte Zeugen, die auf die brutale Auseinandersetzung aufmerksam wurden, verständigten den Polizeinotruf.

Im Rahmen einer Fahndung konnten das aggressive Sextett in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Dabei versuchte ein 52-jähriger vergeblich die Flucht und griff dabei einen ihm nacheilenden Polizisten körperlich an. Ein 25-jähriger bespuckte zudem einen der Polizisten.

Rucksack mit Drogen konfisziert

Am Tatort konnten die Beamten dann einen abgestellten Rucksack auffinden und konfiszieren. Er enthielt viele verkaufsfertige Drogen und konnte dem 21-jährigen Messerangreifer zugeordnet werden.

Der attackierte 25-jährige musste wegen seiner Stichverletzung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die sechs Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Ein Ermittlungsrichter hat mittlerweile Haftbefehl gegen den 21-Jährigen erlassen. Die fünf anderen Beteiligten sind nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung am Donnerstag wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) und das Kommissariat 83 (Rauschgiftdelikte) haben die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen.