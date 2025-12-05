Tragischer Unfall in München Riem: Eine 60-Jährige föhnt sich die Haare, plötzlich stehen ihre Frisur und die Oberbekleidung in Flammen. Sie rennt brennend ins Treppenhaus. Zum Glück ist ein Nachbar da, der ihr sofort zu Hilfe kommt.

Eine 60 Jahre alte Frau aus Riem stand am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr in Bad und föhnte sich ihre Haare. Dabei entzündeten sich aus bislang unbekannten Gründen sowohl die Frisur als auch die Oberbekleidung der Frau. Die Münchnerin rannte brennend aus der Wohnung ins Treppenhaus. Ein Nachbar hörte ihre Hilferufe und griff sofort ein. Er löschte die Flammen und verständigte anschließend den Rettungsdienst.

Münchnerin kommt in Spezialklinik für Brandverletzungen

Die 60-Jährige erlitt nach Polizeiangaben schwere Brandverletzungen im Kopfbereich und wurde vom Rettungsdienst in eine Münchner Spezialklinik gebracht.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum genauen Unfallhergang, übernommen. Derzeit kann ein Defekt am Föhn nicht ausgeschlossen werden, möglich wäre auch, dass sich in dem Raum Haarspray entzündet hat.