Schwer verletzt: Arbeiter stürzt auf Münchner Baustelle in die Tiefe

Auf einer Baustelle stürzt ein Arbeiter aus großer Höhe ab und verletzt sich dabei schwer. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Rettungsdienst und Notarzt brachten den 23-Jährigen in den Schockraum einer Münchner Klinik. (Symbolbild)

Auf einer Baustelle in der Königswieser Straße ist am Mittwochmorgen ein Arbeiter verunglückt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatten andere Arbeiter gegen 8.20 Uhr gemeldet, "dass ein Kollege ein Stockwerk abgestürzt sei".

Feuerwehr benötigt Drehleiter, Schleifkorbtrage und Vakuummatratze

Aufgrund der großen Fallhöhe habe man "von schwersten Verletzungen" ausgehen müssen, daher alarmierte die Leitstelle zusätzlich zum Rettungsdienst auch ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, teilte die Feuerwehr weiter mit.

Nach der Erstversorgung habe sich schnell herausgestellt, dass der 23-Jährige "möglichst schonend" gerettet werden müsse. Daher wurde dann auch eine Drehleiter angefordert: Mithilfe der Schleifkorbtrage und einer Vakuummatratze konnten die Feuerwehrleute den Mann mittels der Drehleiter liegend aus dem dritten Obergeschoss bergen.

Rettungsdienst und Notarzt brachten den 23-Jährigen in den Schockraum einer Münchner Klinik. Zum Unfallhergang ermittelt die Polizei.