Schwarzfahrer geht auf Schaffnerin in Zug los

En 30-Jähriger versucht, im Bahnhof Pasing zu fliehen. Ein Starnberger überwältigt ihn.

Pasing - Mit gemessenen 2,87 Promille aber ohne gültiges Bahnticket saß ein 30-Jähriger am Dienstagvormittag im Regionalzug von Tutzing nach München. Als eine Schaffnerin seine Fahrkarte sehen wollte, wurde der Mann grob. Als der Zug am Bahnhof in Pasing planmäßig hielt, stellte sich die Zugbegleiterin dem betrunkenen Neuhauser in den Weg und blockierte die Tür. Der 30-Jährige schubste die DB-Mitarbeiterin heftig zur Seite, stieß ihr dabei mit dem Knie in den Rücken und flüchtete auf den Bahnsteig.

Passagier überwältigt Schwarzfahrer

Ein 52-Jähriger aus Starnberg hatte den Vorfall im Zug beobachtet. Er stieg aus und verfolgte den Flüchtenden. Der 52-Jährige rang den Schwarzfahrer zu Boden und hielt ihn fest, bis eine Streife der Bundespolizei eintraf.