Schwanthalerhöhe: Bub (2) sperrt seine Mama nachts auf dem Balkon aus

Am späten Dienstagabend hat ein nachtaktiver Bub seine Mutter nachts auf dem Balkon ausgesperrt. Die Feuerwehr befreite die Frau aus ihrer misslichen Lage.

Schwanthalerhöhe - Damit hat die Mama wohl nicht gerechnet: Am Dienstagabend ist eine junge Frau von ihrem vermeintlich schlafenden Sohn auf dem Balkon ausgesperrt worden.

Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte die Mutter ihren Zweieinhalbjährigen ins Bett gebracht und sich daraufhin zum Telefonieren auf ihren Balkon im dritten Stock gestellt. Der kleine Bub hatte aber offenbar keine Lust auf Schlafen, ging zur Balkontür und verschloss diese von innen.

Mutter auf Balkon ausgesperrt: Feuerwehr muss Zylinder aufbrechen

Da die Tür von draußen nicht zu öffnen war, musste die junge Frau die Feuerwehr zur Hilfe rufen. Sie informierte die Kollegschaft über den Umstand ihrer misslichen Lage, zu der erschwerend hinzukam, dass die Wohnungstür verschlossen war und der Schlüssel von innen stecke.

Die Feuerwehr eilte also zur Wohnung in der Trappentreustraße, entfernte den Schließzylinder an der Haustür und befreite die Mutter schließlich. Nachdem Mutter und Kind beruhigt waren und ein neues Schloss eingebaut war, rückten die Einsatzkräfte wieder ab.