Schwabing wünscht sich ein Thomas-Mann-Denkmal

Der Nobelpreisträger habe Bezug zum Viertel gehabt, darum soll an ihn erinnert werden.

Schwabing - Schwabing gedenkt an vielen Orten seiner vielen prominenten ehemaligen Bewohner. Geht es nach dem Bezirksausschuss, soll bald ein weiteres Denkmal dazukommen: für den großen Literaten Thomas Mann.

Der habe in Schwabing mehrere Wohnsitze gehabt. In der Ungererstraße beginne sein Roman "Tod in Venedig", in der Feilitzschstraße wurden die "Buddenbrooks" geschrieben.

All das ist Grund genug, ihm ein würdiges Denkmal zu errichten, so die Freien Wähler im BA, die das neue Denkmal anregten.