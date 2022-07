Schwabing: Betrunkener Autofahrer rauscht in Schanigarten

Ein alkoholisierter 20-Jähriger fährt mit einem Carsharing-Auto am Mittwochabend in der Hohenzollernstraße in einen Schanigarten.

14. Juli 2022 - 17:33 Uhr | AZ

In der Hohenzollernstraße passierte der Unfall (Symbolfoto). © imago/Action Pictures