Polizei schießt bei Einsatz im Münchner Süden: 34-Jähriger verletzt

Bei einem Polizeieinsatz in Obersendling ist am Nachmittag ein Schuss gefallen, als ein Verdächtiger mit dem Auto auf Beamte zufuhr – was über den Vorfall bisher bekannt ist.
Hüseyin Ince,
Ralph Hub
Ralph Hub
Nach derzeitigem Stand soll der Mann außer Lebensgefahr sein.
Bei einem Polizeieinsatz in München-Obersendling im Bereich der Drygalski-Allee ist am Nachmittag ein Schuss abgegeben worden. Das teilte das Polizeipräsidium München mit.

Obersendling: Polizei setzt Schusswaffe ein und trifft Tatverdächtigen

Demnach versuchten Beamte gegen 15.30 Uhr, einen 34 -jährigen Münchner in der Constanze-Hallgarten-Straße im Rahmen eines Rauschgift-Einsatzes zu kontrollieren. Dabei fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug auf die Polizisten zu. Die Polizei setzte daraufhin eine Schusswaffe ein und traf den Tatverdächtigen.

Bei einer Kontrolle fährt ein Mann mit seinem Fahrzeug auf die Polizisten zu – die Beamten geben einen Schuss ab.
Der 34 -Jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei (K11) ermittelt. Das Landeskriminalamt prüfe die Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. 

Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs wird geprüft

Weitere Details waren am Abend zunächst unklar – etwa wie viele Schüsse von der Polizei abgegeben wurden oder ob es möglicherweise auch nur ein Schuss war. Das sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Sprecher. Neben dem Verdächtigen befand sich demnach keine weitere Person in dem Auto.

Das Landeskriminalamt (LKA) prüfe – wie in solchen Fällen üblich – die Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs, fügte der Sprecher hinzu.

Nachbarn berichten von mindestens zwei oder sogar drei Schüssen

Wie der AZ-Reporter vor Ort erfuhr, erzählen sich Nachbarn in der Chat-Gruppe, dass mindestens zwei vielleicht sogar drei Schüsse gefallen seien.

Ob Rauschgift oder anderes gefunden wurde, blieb zunächst unklar. Es würden noch Fahrzeuge und möglicherweise auch Wohnungen durchsucht, hieß es. 

Einer der Nachbarn in der Chat-Gruppe möchte gewusst haben, dass eine Wohnung im Viertel bei einer Art Razzia durchsucht worden sei.

 

75 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor 31 Minuten / Bewertung:

    Dieses Neubauviertel hinterm Kare war schon einige Male wegen Kriminalität in den Schlagzeilen. Entwickelte sich leider zum Problemviertel. Verschied. soziale Einrichtungen sind dort angesiedelt.
    Dort möchte ich nicht mal tot überm Gartenzaun hängen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • 1Muenchner vor 3 Stunden / Bewertung:

    Autoterror, Autoverbot und Parkplätze. Wow. 80% Themaverfehlungen unter diesem Beitrag.
    Der Rest ist in seiner eingebildeten Hysterie so realitätsfern, wie nicht lesbar. Unglaublich wie sich einige wenige an jedem Stöckchen abarbeiten.

    Vielleicht sollte der/die ein oder andere ernsthaft mit einem Arzt über ihren Gemütszustand reden.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Wendeltreppe vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von 1Muenchner

    "Erdäpfel"salat samt Konsorten sehe ich da ganz vorne..

    Antworten lädt ... Kommentar melden
