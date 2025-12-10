Schüsse in Obersendling: Amtsgericht erlässt Haftbefehl wegen versuchten Mordes 

Bei einem Einsatz in Obersendling ist ein Verdächtiger von einem Polizei-Schuss getroffen worden. Die Polizei nennt neue Details. Was über den Vorfall bisher bekannt ist.

Bei einer Kontrolle fährt ein Mann mit seinem Fahrzeug auf die Polizisten zu – die Beamten geben einen Schuss ab.

Update, 10. Dezember, 12.10 Uhr: Die Polizei hat am Mittwoch neue Fakten und Details zu ihrem Rauschgift-Einsatz in Obersendling mitgeteilt – in dessen Verlauf war ein Tatverdächtiger von einem Polizeischuss verletzt worden.

Durchsuchung bei Tatverdächtigem: Was die Polizei sichergestellt hat

Die Staatsanwaltschaft München I habe beim Amtsgericht München einen Durchsuchungsbeschluss beantragt, der an jenem 2. Dezember durch das Kommissariat 82 vollzogen worden sei, berichtet die Polizei: "Dabei konnten in einer Münchner Wohnung, einem Kellerabteil sowie mehreren vom Tatverdächtigen genutzten Fahrzeugen zahlreiche Beweismittel sichergestellt werden."

Die Beamten konnten demnach unter anderem mehrere Kilogramm Betäubungsmittel (Amphetamine, Crystal Meth) sowie rund 50.000 Euro Bargeld sicherstellen. Zudem fanden sie drei scharfe Schusswaffen, dazugehörige Munition, eine schusssichere Weste, mehrere Mobiltelefone sowie diverse auf Falschpersonalien ausgestellte Ausweisdokumente.

Der Mann war wegen unter anderem wegen verschiedener Drogendelikte, aber auch wegen Körperverletzung polizeibekannt und wurde von dem Polizei-Schuss am linken Unterarm verletzt. Offenbar hatte den 34-Jährigen an besagtem 2. Dezember ein ungutes Gefühl beschlichen. Er sei jedenfalls Hals über Kopf geflüchtet, mit einem 1er-BMW aus einer Tiefgarage hoch zur Straße gefahren und habe den Wagen auf die Polizisten zugesteuert, hieß es.

Amtsgericht erlässt Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Der Tatverdächtige sitzt derzeit aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim ein. "Das Amtsgericht München hat zudem gegen ihn einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes wegen des Zufahrens mit dem Pkw auf den Polizeibeamten erlassen", teilte die Polizei weiter mit. Das Kommissariat 11 ermittle gegen den Mann hinsichtlich des versuchten Mordes.

Erstmeldung, 2. Dezember: Im Rahmen eines Rauschgift-Einsatzes der Münchner Polizei ist am Dienstagnachmittag mindestens ein Schuss von den Beamten abgegeben und ein 34-jähriger Mann bei der Kontrolle verletzt worden. Die AZ hat die Einzelheiten.

Rauschgiftverfahren: Offener Haftbefehl gegen 34-Jährigen

Die Münchner Staatsanwaltschaft I hat gegen den Münchner inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet. Der bei seiner Festnahme in Obersendling von der Polizei verletzte 34-Jährige ist am Mittwoch aus dem Krankenhaus entlassen und in die JVA Stadelheim gebracht worden.

Verdächtiger gibt mit seinem BMW Vollgas und steuert direkt auf die Polizisten zu

Dort kann der Verdächtige auf der gesicherten Krankenstation weiter behandelt werden. "Es gab einen offenen Haftbefehl im Zusammenhang mit einem Rauschgiftverfahren", sagte Polizeisprecher Werner Kraus am Mittwoch.

Constanze-Hallgarten-Straße in Obersendling: Bei einer Festnahme haben Beamte nach Polizeiangaben einen Verdächtigen angeschossen. © Thomas Gaulke

Drogenfahnder hatten den Auftrag, den Verdächtigen in Obersendling am Dienstagabend in der Constanze-Hallgarten-Straße festzunehmen. Die Beamten hatten dabei Unterstützung von rund einem Dutzend Streifen.

Wie oft geschossen wurde, ist nicht bekannt

Doch der 34-Jährige ließ sich nicht widerstandslos von den Polizisten festnehmen. Er gab mit seinem 1er-BMW Vollgas. "Der Mann hielt mit dem Wagen direkt auf die Beamten zu und wich ihnen auch nicht aus", so Polizeisprecher Kraus.

Um sich selbst zu schützen, eröffnete zumindest einer der Polizisten deshalb das Feuer mit der Dienstwaffe. Wie oft geschossen wurde, ist nicht bekannt. Der 34-Jährige wurde getroffen und verletzt. Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam anschließend ins Krankenhaus. Offenbar sind seine Verletzungen aber nicht sonderlich schwer. Andernfalls wäre er unter Polizeibewachung längere Zeit auf der Intensivstation geblieben.

Ermittlungen im Drogenmilieu: Polizei hält sich bedeckt

Beim Ermittlungsrichter wurde dem Münchner am Mittwoch der gegen ihn bereits vorliegende Haftbefehl im Zusammenhang mit Rauschgiftkriminalität eröffnet. Dabei teilte man dem 34-Jährigen mit, dass er in die Justizvollzugsanstalt Stadelheim in Untersuchungshaft kommt.

Spurensicherung untersucht den BMW des Verdächtigen

Das passiert im konkreten Fall unabhängig von dem Vorwurf, dass die Mordkommission gegen ihn jetzt auch wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Zum genauen Ablauf des Einsatzes in der Constanze-Hallgarten-Straße machte die Polizei auch am Tag danach keine weiteren Angaben. Ebenso wenig wurden bisher Details zu den laufenden Rauschgiftermittlungen genannt.

Wie Fotos des vom Verdächtigen gefahrenen BMW zeigen, ist die Windschutzscheibe des Autos intakt, die Seitenscheiben aber zerstört. Auch an der Karosserie sind Beschädigungen zu erkennen. Der BMW wurde sichergestellt. Die Spurensicherung wird das Fahrzeug untersuchen.

War der Schusswaffengebrauch gerechtfertigt? LKA ermittelt

Ob in dem Wagen Rauschgift lag, teilte die Polizei nicht mit. Beim Fahrer wurde eine Blutprobe genommen, um festzustellen, ob er unter Drogeneinfluss stand. Bei Ermittlungen wegen Drogendelikten werden normalerweise die Wohnung des Verdächtigen und auch sein Arbeitsplatz durchsucht. So offenbar auch im Fall des 34-Jährigen.

Was dabei herauskam, ob Drogen gefunden wurden, behält die Polizei vorerst für sich. Wie üblich, ermittelt das Landeskriminalamt, ob der Schusswaffengebrauch der Polizisten gerechtfertigt war.