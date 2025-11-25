Schüsse in der Isarvorstadt: 17-Jähriger verliert ein Auge

Im Hinterhof eines Anwesens in der Corneliusstraße wird aus einer Schreckschusspistole geschossen. Im Anschluss an ihren Großeinsatz vor Ort sucht die Polizei Zeugen.

Das Opfer und sein Begleiter sind der Polizei bekannt: Am Montag (24. November) mündete ein Treffen von insgesamt vier Männern in eine Auseinandersetzung. Aus einer Schreckschusswaffe fallen Schüsse, ein 17-Jähriger liegt schwerverletzt im Krankenhaus.

Schüsse aus Schreckschusspistole: 17-Jähriger verliert ein Auge

Das Opfer hatte sich gegen 19.30 Uhr gemeinsam mit seinem 19 Jahre alten Begleiter in einem Hinterhof eines Hauses in der Corneliusstraße offenbar mit den beiden bislang unbekannten Tätern getroffen.

Im Verlauf der dann folgenden Auseinandersetzung sei mit einer Schreckschusswaffe auf den 17-Jährigen geschossen worden, so die Polizei. Das Opfer habe dabei ein Auge verloren und eine Fraktur der Augenhöhle erlitten. Ferner sei bei dem Streit Pfefferspray eingesetzt worden.

Sofort eingeleitete Fahndung läuft ins Leere

Der 19-Jährige konnte in ein nahegelegenes Geschäft flüchten, von wo aus die Polizei informiert wurde. Der 17-Jährige kam ins Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung rund um den Ort des Geschehens erbrachte keine Hinweise auf die Identität der beiden Täter, das Kommissariat 23 ermittelt und startete einen Zeugenaufruf.

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Corneliusstraße, Baaderstraße, Erhardtstraße (Isarvorstadt) etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise gehen bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 23, Telefon 089 2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.