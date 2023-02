Schüsse in Aubing: Polizei beschlagnahmt Waffen und Munition

Ein 38-Jähriger hält Schussübungen ab, allerdings darf er weder die Waffen noch die Munition besitzen, was ihm eine Wohnungsdurchsuchung und zahlreiche Beschlagnahmungen einbringt.

Aubing - Mehrere Schüsse in der Aubinger Lohe haben am Mittwochnachmittag die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 16.35 Uhr wurde der Notruf darüber informiert, dass zahlreiche Schüsse gefallen sein sollen, so die Polizei. Sofort wurden mehrere Streifen zum Einsatzort geschickt.

Mann hält illegale Schießübungen ab

Vor Ort konnte nach einer eingeleiteten Fahndung ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in Fürstenfeldbruck als Verursacher der Schüsse ausgemacht werden. Der Mann war gerade dabei, mit einer Schusswaffe und einem Gewehr Schießübungen durchzuführen. Neben den beiden Waffen hatte der 38-Jährige zudem selbsthergestelltes Schwarzpulver und Böller bei sich, für all die Gegenstände besaß er allerdings keine Erlaubnis.

Bei einer sofort richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte die Polizei weitere Waffen und Munition auffinden. Sämtliche erlaubnispflichtigen Gegenstände wurden beschlagnahmt, der 38-Jährige mit zur Wache genommen, welche er erst nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte.

Gegen ihn wird nun wegen Verstößen nach dem Waffengesetz und dem Sprengstoffgesetz ermittelt.