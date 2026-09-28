Ein 20-Jähriger soll eine Schreckschusswaffe auf dem Balkon seiner Wohnung in einem Mietshaus im Münchner Stadtteil Ramersdorf abgefeuert haben. Eine Zeugin verständigte die Polizei. Beamte nahmen den Mann fest.

Ohne ersichtlichen Grund soll ein 20-Jähriger am Sonntagnachmittag eine Schreckschusswaffe auf dem Balkon seiner Wohnung in einem Mietshaus im Münchner Stadtteil Ramersdorf abgefeuert haben. Eine Zeugin hörte den Knall und verständigte die Polizei.

Verdächtiger wird an der Haustür festgenommen

Die Einsatzzentrale im Präsidium schickte sofort etliche Streifen zu der Adresse. Die Beamten konnten den Mann anhand der Beschreibung der Zeugin identifizieren. Als der Verdächtige das Mietshaus verließ, wurde er von Polizisten festgenommen. Eine Waffe hatte der Verdächtige nicht bei sich, sagte ein Polizeisprecher. Der 20-Jährige behauptete, es handle sich lediglich um ein Spielzeug. Der 20-Jährige gab zu, dass er mit einer "Spielzeugpistole" auf seinem Balkon gewesen sei. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde eine Schreckschusswaffe mit dazugehörigen Hülsen aufgefunden. "Es handelte sich nicht um ein Spielzeug, sondern um eine PTB-Waffe", sagte ein Polizeisprecher. Die Schreckschusswaffe und die Hülsen wurden sichergestellt.

Ermittlungen gegen Waffen-Fan

Der 20-Jährige wurde wegen unzulässigen Lärms angezeigt. Das KVR erließ einen Bußgeldbescheid. Zudem wird geprüft, ob der 20-Jährige gegen das Waffenrecht verstoßen hat und ihm generell der Besitz von Waffen verboten wird.