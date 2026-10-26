Schon wieder ein Abbiegeunfall in München: Fußgängerin an Ampel schwer verletzt
Eine 63-Jährige aus München ist am Sonntagabend gegen 17.50 Uhr an der Kreuzung Joseph-Wild-Straße und Olof-Palme-Straße von einem abbiegenden Auto erfasst worden. Laut Polizei zeigte die Ampel für beide Verkehrsteilnehmer Grün. Die Fußgängerin wurde von dem Dacia erfasst und stürzte zu Boden.
Fußgängerin erleidet eine Fraktur
Die 63-Jährige erlitt dabei eine Fraktur am rechten Sprunggelenk sowie eine Kopfplatzwunde. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Die Fahrerin des Dacia, eine 80-Jährige aus München, blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei ermittelt. Während der Unfallaufnahme kam es zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen.
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