Die Schön Klinik München Harlaching und das Prinzip Kinästhetik

Das oberste Ziel ist, Pflegekräfte gesund zu erhalten. Beispiel: Das bewahrte Prinzip der Kinästhetik wurde verankert. Zum Wohl und zur Motivation der Patienten – aber vor allem auch, um gesund zu erhalten. Dieses Prinzip erklärt Frau Balewski-Schawitzke.

Nennen wir es: positiv in Bewegung bleiben. Was meint die Schön Klinik München Harlaching damit?

Frau Balewski-Schawitzke: Wir nehmen das sehr wörtlich. Sich richtig bewegen, stehen, heben, bücken, um langfristig gesund seinen Beruf ausüben zu können und auch fit im Privatleben zu sein, das ist uns sehr wichtig. Dafür haben wir das bekannte System Kinästhetik für uns nachhaltig etabliert. Wir bilden grundsätzlich jede unserer Pflegekräfte in Kinästhetik aus, haben nicht nur Grund-, sondern auch Aufbaukurse, um das Thema zu vertiefen, und darüber hinaus ein Peer-Tutoren-System ins Leben gerufen.

Die Peer-Groups arbeiten in einem Team. © Schön Klinik I Carolin Jacklin

Kinästhetik ist ja nichts Neues in der Pflege. Was machen Sie hier anders oder besser?

Mit Hilfe der Kinästhetik- Konzepte werden belastende Pflegesituationen durch schonende Ablaufe ersetzt. Gleichzeitig zielt die Anwendung der Kinästhetik darauf ab, unsere Patienten mittels bewusster Kommunikation mit allen Sinnen, insbesondere der Berührung, soweit es möglich ist, zur Eigeninitiative zu motivieren. Es geht hierbei also um das Miteinander. Aber das System ist kein Selbstläufer, sondern muss geübt werden. Es muss in die täglichen Ablaufe einfließen. Um dies gemeinsam zu ermöglichen, haben wir ein Peer- Tutoren-Team ins Leben gerufen.