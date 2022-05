Schockmoment: Kind (8) klemmt Fuß in Schwimmbecken ein

Die Feuerwehr musste ein achtjähriges Kind befreien, dessen Fuß in einem Schwimmbecken stecken blieb. Es kam mit ein paar Prellungen davon.

Moosach - "Nicht alltäglich" nannte die Münchner Feuerwehr den Einsatz, zu dem sie am Dienstagnachmittag in die Gerastraße in Moosach eilte. Vom dortigen Schwimmbad erreichte sie nämlich ein Notruf, dass ein achtjähriges Kind mit dem Fuß im Schwimmbecken steckengeblieben sei.

Warum und wie das überhaupt passieren konnte, ist schnell erklärt: Das Bad verfügt über einen sogenannten "Hubboden", der es erlaubt die Wassertiefe zu verändern. Dort hat das Kind den Fuß eingeklemmt. Glücklicherweise war das Wasser nicht sehr tief, der gesamte Oberkörper war die ganze Zeit über Wasser.

Schnelle Rettung mit Holzkeil

Die Einsatzkräfte zogen sich den nassen Umständen entsprechende Schutzkleidung über und betreuten das Kind. Ein Feuerwehrmann vergrößerte dann mit einem Holzkeil das Gitter am Rand des Hubbodens. So konnte das Kind schon nach zwei Minuten befreit werden.

Der kleine Schwimmer hatte Glück im Unglück, dennoch ermittelt jetzt die Polizei, wie es zu diesem Unfall kommen konnte.