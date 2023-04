Schock am Westfriedhof: Senior wird in Gruft eingeschlossen

Ein älterer Mann wurde am Dienstagabend aus Versehen in einer Gruft im Westfriedhof eingeschlossen. Seine Hilferufe blieben zunächst ungehört.

In der Krypta der Aussegnungshalle im Westfriedhof wurde ein Mann aus Versehen eingesperrt. (Archivbild)

Moosach - Es muss eine Szene wie aus einem schlechten Horrorfilm gewesen sein: Ein älterer Mann wurde am Dienstagabend im Westfriedhof in einer Gruft eingesperrt.

Großer Schreck: Senior im Westfriedhof in Kellergruft eingesperrt

Wie die Feuerwehr am Mittwoch berichtete, hörte der Mann noch die Tür der Krypta ins Schloss fallen. Er war in der Gruft unterhalb der Aussegnungshalle eingesperrt. Seine Hilferufe erreichten dann aber niemanden mehr und er war hinter "zwei schweren, schmiedeeisernen Türen gefangen", wie es im Bericht der Feuerwehr heißt.

Der Senior ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und rief per Handy den Notruf – glücklicherweise war auch in der Kellergruft am Friedhof der Empfang gut. Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr war schnell zum Friedhof unterwegs. Zunächst versuchten die Einsatzkräfte noch, die Friedhofsverwaltung zu erreichen, um den Schlüssel zu organisieren – jedoch ohne Erfolg.

Die Rettung war dann trotz fehlenden Schlüssels schnell erfolgreich: Die Feuerwehrleute öffneten die Tür von außen mit einem Schraubendreher und befreiten den Mann so aus der Gruft.