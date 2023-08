Schließfachmisere am Ostbahnhof: Erneut sind viele kaputt

Schon im Winter hatte die AZ berichtet, dass man am Ostbahnhof sein Gepäck nur sehr eingeschränkt wegschließen kann. Die Bahn gelobte Besserung. Doch immer noch sind viele Schließfächer nicht nutzbar.

Großflächig abgesperrt: Schließfächer am Ostbahnhof.

Haidhausen - Wer derzeit am Ostbahnhof ein Gepäckstück einschließen will, hat es schwer. Denn viele der Schließfächer sind defekt und nicht nutzbar. Das ist für Reisende ärgerlich - und leider auch kein neues Bild. Schon im Februar dieses Jahres berichtete die AZ, dass am Ostbahnhof ein Schließfachmangel herrscht.

Damals waren einzelne Schließfächer mit Zetteln versehen, auf denen "Schließfach defekt" stand. Inzwischen geht man bei der Bahn weniger arbeitsintensiv vor. Statt an jedes defekte Fach einen eigenen Zettel zu kleben, wurde einfach einmal großflächig ein Absperrband über ein gesamtes Schließfachensemble gespannt.

Bahn gelobte im Februar die Schließfächer wieder herzurichten

Bereits im Februar hatte die AZ nach der Schließfachmisere gefragt. Damals gelobte die Bahn, die Schließfächer schnellstmöglich wieder herzurichten. Man setze sie laufend instand, schrieb damals ein Sprecher.

Nun ist Februar freilich schon etwas her. Und ganz offensichtlich scheint das Problem immer noch nicht nachhaltig gelöst worden zu sein. Die AZ fragt also erneut bei der Deutschen Bahn an.

Bahn antwortet der AZ: Große Lieferengpässen bei der Ersatzteilbeschaffung

Wie viele Schließfächer der rund 220, die es am Ostbahnhof gibt, defekt sind, kann die Deutsche Bahn nicht beantworten. "Leider kommt es derzeit zu größeren Lieferengpässen bei der Ersatzteilbeschaffung, wodurch die Instandsetzung länger dauert als üblich", teilt eine Sprecherin der Bahn mit.

Die globale Lieferkettenkrise manifestiert sich offensichtlich auch in den unterirdischen Gängen am Ostbahnhof.

Schließfächer am Münchner Hauptbahnhof werden als Ersatzteillager genutzt

Allerdings, so die Bahnsprecherin weiter, würde eine andere Baustelle helfen, das Problem abzumildern. Denn weil am Hauptbahnhof gebaut wird, wurden dort viele Schließfächer abgebaut. "Die technischen Komponenten der abgebauten Schließfächer können wir nutzen, um die defekten Schließfächer zu reparieren und die längeren Lieferfristen für Ersatzteile zu überbrücken", so die Sprecherin weiter.

Der Hauptbahnhof als Ersatzteillager quasi. Dieses Vorgehen hatte die Bahn allerdings schon bei der ersten AZ-Anfrage zu dem Thema im Winter angekündigt.

Wann es denn nun besser wird mit den Schließfächern? Da macht die Bahn zumindest Hoffnung: "Wir gehen davon aus, dass wir voraussichtlich im September die Verfügbarkeit unserer Schließfächer wieder spürbar erhöhen können", schreibt die Sprecherin.

Man wird sehen, ob sich das Versprechen dieses Mal halten lässt.