Münchner rettet Frau vor Schläger – Polizei sucht Zeugen

Ein bisher nicht identifizierter Mann hat vor einer Bar in Perlach Gäste angepöbelt. Dann wollte er eine Frau mit einem Teleskopschlagstock angreifen. Warum die Polizei jetzt nach einem Mann sucht, der offenbar gerne ins Solarium geht.

Ein 32-jähriger Münchner hat am Dienstagabend vor einer Bar am Pfanzeltplatz in Perlach beobachtet, wie ein Mann mit einem Teleskopschlagstock auf eine Frau losgeht. Der Zeuge griff couragiert ein und landete mit einer Kopfplatzwunde im Krankenhaus.

Laut dem Zeugen begann alles gegen 22 Uhr, als ein Mann auf dem Gehweg vor der Bar mehrere Gäste anpöbelte. Der Täter zog dabei plötzlich einen Teleskopschlagstock und wollte damit eine Frau angreifen. Der 32-Jährige ging nach Polizeiangaben dazwischen, bevor der bisher nicht identifizierte Täter den weiblichen Gast der Bar verletzen konnte.

Schläger kann sich befreien

Er versuchte, den Angreifer festzuhalten. Doch der Mann konnte sich aus dem Griff des 32-Jährigen befreien, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch, und schlug dem Zeugen mit dem Schlagstock auf den Kopf. Der Münchner erlitt eine Kopfplatzwunde. Der Rettungsdienst brachte ihn später ins Krankenhaus.

Hintergründe der Tat noch unklar

Der Schläger verschwand in Richtung der Ständlerstraße, noch bevor die Polizei an der Bar eintraf. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Warum der flüchtige Täter ausgerechnet eine Frau mit einem Schlagstock attackierte, ist laut Polizei ebenfalls noch nicht geklärt. Es gibt mehrere Zeugen des Vorfalls, die aber noch nicht alle von der Polizei vernommen wurden. Die Befragungen werden fortgesetzt, sagte die Polizeisprecherin.

Schläger könnte ein Solarium-Fan sein

Die Ermittler suchen einen Mann, der etwa 20 bis 25 Jahre alt ist. Er ist etwa 1,80 Meter groß, hat schwarze, kurze Haare, möglicherweise einen Dreitagebart und eine auffallend stark gebräunte Haut. Offenbar geht der Gesuchte gerne ins Solarium. Bekleidet war er mit einer schwarzen, hüftlangen Steppjacke, schwarzer Hose und schwarzen Turnschuhen. Hinweise auf den Verdächtigen nimmt das Kommissariat K 26 unter der Telefonnummer 089/29100 entgegen.