Schlägerei am Gärtnerplatz: 27-Jähriger geht dazwischen und wird verletzt

Zwei Münchner sind am Freitag am Gärtnerplatz in eine Schlägerei verwickelt worden. Ein dritter ging daziwschen - und bezahlte seine Zivilcourage mit einem Krankenhausaufenthalt.

16. Mai 2021 - 13:24 Uhr | AZ

Polizeiwagen stehen am Gärtnerplatz. (Archivbild) © Kimberly Hagen