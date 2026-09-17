Spektakulärer Unfall: Auto rast in Feinkostladen in München

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Mittwochabend in Trudering ereignet. Ein Pkw kommt aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und landet im Schaufenster eines Feinkostladens.

Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und landete im Schaufenster eines Feinkostladens.

Ein Pkw-Fahrer aus München hat in Trudering ein Geschäft ungewollt zum Drive-in verwandelt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr mit seinem Mercedes auf der Kreillerstraße stadteinwärts unterwegs.

An der Kreuzung Kreiller-/Damaschkestraße wollte der Mann sein Fahrzeug abbremsen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf Höhe der Kreillerstraße 172 fuhr der Mercedes zunächst über einen Rad- und Gehweg und durchbrach anschließend das Schaufenster eines italienischen Feinkostladens, der sich in dem Gebäude befindet. Dadurch wurde neben dem Schaufenster auch ein Regal mit verschiedenen ausgestellten Waren zerstört. Der Fahrer des Mercedes blieb bei dem Unfall unverletzt.

Pkw kommt von Straße ab und landet im Schaufenster eines Feinkostladens

Ein Zeuge, der das Ganze beobachten konnte, alarmierte den Notruf. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden zum Unfallort geschickt.

Der Pkw wurde aus dem Feinkostladen entfernt und das beschädigte Schaufenster von der Feuerwehr mit einer Plane notdürftig versehen. Am Fahrzeug und am Laden entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen wird nicht ausgeschlossen, dass die regennasse Fahrbahn den Vorfall mitverursacht haben könnte.