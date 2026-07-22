Schädel-Hirn-Trauma: Radfahrer bei Unfall am Isartor schwer verletzt

Ein 23-jähriger Münchner ist mit seinem Rad in Richtung Tal unterwegs, als er an der Kreuzung zum Thomas-Wimmer-Ring mit einem Kleintransporter zusammenstößt.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt: Am Isartor ist ein Radfahrer auf dem Weg ins Tal mit einem Kleintransporter kollidiert und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen.

Ampel steht auf Rot: Radfahrer fährt in Kreuzung ein und stößt mit Kleintransporter zusammen

Der 23-jährige Münchner war bei dem Unfall am Dienstag gegen 16.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem rechten Radweg des Isartorplatzes von der Zweibrückenstraße in Richtung Isartor unterwegs. Er wollte diesen an der Kreuzung zum Thomas-Wimmer-Ring geradeaus überqueren, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Schädel-Hirn-Trauma: 23-Jähriger kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Zeitgleich habe ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Miesbach mit einem Kleintransporter den Thomas-Wimmer-Ring von der Maximilianstraße kommend befahren.

"Nach den bisherigen Erkenntnissen" sei der Radfahrer "bei Rot" in den Kreuzungsbereich eingefahren, sagte Polizeisprecher Tobias Schenk. Dort sei es dann zu dem Zusammenstoß mit dem querenden Kleintransporter gekommen.

Der 23-Jährige erlitt den Angaben zufolge ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige am Steuer des Transporters und auch dessen Beifahrer blieben demnach unverletzt.

Am Fahrrad und am Kleintransporter entstand laut Polizei ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.