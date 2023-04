Ryan's Muddy Boot: Beliebter Irish Pub in München muss nach über 20 Jahren schließen

Die nächste Bar in München schließt: Nach über 20 Jahren in Neuhausen ist für Ryan's Muddy Boot im August Schluss. Die Immobilie, in dem sich der beliebte Irish Pub befindet, wird verkauft.

03. April 2023 - 12:38 Uhr | ms

Ryan's Muddy Boot in der Schlörstraße ist sowohl bei Münchnern als auch bei Iren sehr beliebt. © GoogleStreetView

Neuhausen - Das Bar-Sterben in München geht weiter, nun hat es einen der beliebtesten Irish Pubs der Stadt erwischt. Nach über 20 Jahren schließt im kommenden August Ryan's Muddy Boot in Neuhausen-Nymphenburg. Ryan's Muddy Boot: Immobilie in der Schlörstraße wird verkauft Wie das Betreiber-Paar Vernon und Lorraine Ryan auf Facebook erklärt, verkauft der Hauseigentümer die Immobilie in der Schlörstraße – der Vertrag mit den Wirten wurde nicht verlängert. Es sei "das Ende einer Ära", 21 Jahre lang gab es den Irish Pub im Viertel. "Schweren Herzens" müsse man nun allen von der nahenden Schließung mitteilen, schreiben die Ryans. "Wir hoffen, das Beste aus der Zeit zu machen, die Ryan's Muddy Boot noch bleibt, und die Erinnerungen gemeinsam weiterleben zu lassen." Der letzte Öffnungstag wird noch bekanntgegeben, dann können Münchner, Iren und freilich auch alle anderen Abschied vom Muddy Boot nehmen. Beliebte Bar im Westend: Auch der Schwarze Dackel schließt (vorerst) Der Irish Pub ist allerdings nicht die einzige Münchner Bar, die bald schließt. Erst kürzlich wurde beispielsweise bekannt, dass auch der Schwarze Dackel aus den Räumlichkeiten im Westend ziehen muss. Ein neuer Standort für die Bar wird aber bereits gesucht.