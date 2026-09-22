Rund 300.000 Euro: Falsche Ärzte machen bei Münchner fette Beute

Während seine Ehefrau im Krankenhaus liegt, rufen angebliche Ärzte bei einem Senior in München an. Sie sprechen über ein spezielles Medikament.

München

Mit der Geschichte von einem angeblich notwendigen Medikament für seine Frau haben Betrüger einen mehr als 90 Jahre alten Mann in München um rund 300.000 Euro in bar gebracht. Seine Ehefrau befand sich zum Zeitpunkt des Anrufs tatsächlich in einem Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Ob die Betrüger davon wussten oder dies Zufall war, konnten die Beamten auf Nachfrage zunächst nicht sagen.

Eine Anruferin gab sich demnach als Oberärztin eines Krankenhauses aus, ein weiterer Anrufer als Professor. Sie behaupteten, für die Frau des Seniors gebe es ein spezielles Medikament aus der Schweiz. Dafür müsse er zunächst einen hohen Geldbetrag bezahlen, den später die Krankenversicherung erstatte.

Nachdem der Mann angegeben hatte, Bargeld zu Hause zu haben, kam eine Frau zu seiner Wohnung und nahm das Geld entgegen. Erst danach bemerkte der Senior den Betrug und verständigte einen Bekannten, der die Polizei alarmierte. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.