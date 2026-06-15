AZ-Plus

Radler bei Frontalcrash mit falsch fahrendem Miet-E-Scooter verletzt – Polizei sucht Zeugen

Frontalcrash auf dem Radweg in München: Ein 43-jähriger Radler kollidiert mit einem falsch fahrenden, doppelt besetzten Miet-E-Scooter. Während der Radfahrer verletzt zurückbleibt, flüchten die beiden Männer zu Fuß und lassen den Roller stehen – die Polizei sucht Zeugen.
Hüseyin Ince |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 13  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Eigentlich verboten, aber ständig zu sehen: Zwei Personen auf E-Scootern. Die Polizei sucht nun nach einem Unfall nach so einem Duo.
Eigentlich verboten, aber ständig zu sehen: Zwei Personen auf E-Scootern. Die Polizei sucht nun nach einem Unfall nach so einem Duo. © IMAGO/Gottfried Czepluch

Am Sonntagabend kurz vor Dämmerung gegen 21 Uhr ist ein 43-Jähriger auf seinem Radl unterwegs gewesen. Der Münchner fuhr auf rechten Radweg der Bad-Schachener-Straße in Richtung Michaelibad.

Ein E-Scooter kam ihm entgegen. Möglicherweise bemerkte er ihn recht spät. Auf dem E-Scooter standen zwei Männer. So berichtete es der später der Münchner Polizei. Der gemietete E-Scooter war also in falscher Radweg-Richtung unterwegs.

Die Fahrzeuge können auf dem Radweg einander nicht ausweichen

Auf Höhe des Innsbrucker Rings konnten die beiden Fahrzeuge nicht mehr einander ausweichen. Der Radler und der doppelt besetzte E-Scooter stießen frontal zusammen. So etwas kann im Ernstfall auch bei nur 20 km/h schlimme Folgen haben.

Die beiden Männer auf dem E-Scooter stürzten. Der Radler nicht. Der 43-Jährige konnte wohl recht geschickt einen Sturz verhindern, wurde durch den Zusammenstoß jedoch leicht verletzt. Nun schaute er nach den beiden Männern. So, wie sie auf den Boden geknallt waren, mussten sie sich eigentlich verletzt haben. Doch der Münchner konnte die beiden nicht sprechen. Sie verschwanden.

Die Polizei hat eine Anfrage beim E-Scooter-Vermieter gestellt

Nach dem Unfall flüchteten die unbekannten Männer zu Fuß. Ihren gemieteten E-Scooter
ließen sie zurück. Der Mann rief die Polizei. Die Beamten konnten jedoch die flüchtigen Männer nicht finden. Die Beamten stellten inzwischen auch eine Anfrage bei dem E-Scooter-Vermieter.

Bei dem Unfall entstand ein geringfügiger Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Weiterhin wird nach den beiden E-Scooter-Fahrern gesucht.

Die Polizei bittet auch um sachdienliche Zeugenhinweise, zu melden beim Unfallkommando,
Tegernseer Landstraße 210, Tel. 089/6216 3322 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
13 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Der wahre tscharlie vor 28 Minuten / Bewertung:

    Halleluja, ein großer Dank an Scheuer, der diese E-Scooter damals zugelassen hat. Für "die letzte Mile". Hab heute erst wieder zwei Kids auf nem E-Scooter gesehen, wobei das hintere Kind die Fahrt anscheinend auch noch mitm Handy gefilmt hat.
    Diese E-Scooter gehören sofort verboten. Weg mit dem Zeug. Die Leute sollen wieder zu Fuß gehen. Das hält fit.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • tutnixzursache vor 50 Minuten / Bewertung:

    der kartoffelsepp ist Scheff-Ideologe in Sachen Rad und findet immer irgend etwas um gegen Auto zu sabbeln

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • ClimateEmergency vor 43 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von tutnixzursache

    hier ist nicht einmal eine Blechdose beteilgt, und doch hast du hier nichts besseres zu tun als deine Autoideologie hier zu verbreiten

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.