Frontalcrash auf dem Radweg in München: Ein 43-jähriger Radler kollidiert mit einem falsch fahrenden, doppelt besetzten Miet-E-Scooter. Während der Radfahrer verletzt zurückbleibt, flüchten die beiden Männer zu Fuß und lassen den Roller stehen – die Polizei sucht Zeugen.

Eigentlich verboten, aber ständig zu sehen: Zwei Personen auf E-Scootern. Die Polizei sucht nun nach einem Unfall nach so einem Duo.

Am Sonntagabend kurz vor Dämmerung gegen 21 Uhr ist ein 43-Jähriger auf seinem Radl unterwegs gewesen. Der Münchner fuhr auf rechten Radweg der Bad-Schachener-Straße in Richtung Michaelibad.

Ein E-Scooter kam ihm entgegen. Möglicherweise bemerkte er ihn recht spät. Auf dem E-Scooter standen zwei Männer. So berichtete es der später der Münchner Polizei. Der gemietete E-Scooter war also in falscher Radweg-Richtung unterwegs.

Die Fahrzeuge können auf dem Radweg einander nicht ausweichen

Auf Höhe des Innsbrucker Rings konnten die beiden Fahrzeuge nicht mehr einander ausweichen. Der Radler und der doppelt besetzte E-Scooter stießen frontal zusammen. So etwas kann im Ernstfall auch bei nur 20 km/h schlimme Folgen haben.

Die beiden Männer auf dem E-Scooter stürzten. Der Radler nicht. Der 43-Jährige konnte wohl recht geschickt einen Sturz verhindern, wurde durch den Zusammenstoß jedoch leicht verletzt. Nun schaute er nach den beiden Männern. So, wie sie auf den Boden geknallt waren, mussten sie sich eigentlich verletzt haben. Doch der Münchner konnte die beiden nicht sprechen. Sie verschwanden.

Die Polizei hat eine Anfrage beim E-Scooter-Vermieter gestellt

Nach dem Unfall flüchteten die unbekannten Männer zu Fuß. Ihren gemieteten E-Scooter

ließen sie zurück. Der Mann rief die Polizei. Die Beamten konnten jedoch die flüchtigen Männer nicht finden. Die Beamten stellten inzwischen auch eine Anfrage bei dem E-Scooter-Vermieter.

Bei dem Unfall entstand ein geringfügiger Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Weiterhin wird nach den beiden E-Scooter-Fahrern gesucht.

Die Polizei bittet auch um sachdienliche Zeugenhinweise, zu melden beim Unfallkommando,

Tegernseer Landstraße 210, Tel. 089/6216 3322 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.