AZ-Plus

Riesige Fontäne am Morgen: Ungewolltes Wasserspiel an Münchner Kreuzung

Am Mittwochmorgen kommt es zu einem überraschenden Schauspiel an der Hansastraße/Ecke Landaubogen. Eine Wasserfontäne setzt die Straße teilweise unter Wasser, ein Auto steht im Regen. Das ist der Hintergrund.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Diese Fontäne überraschte am Mittwochmorgen Autofahrer und Passanten in der Hansastraße/Ecke Landaubogen.
Diese Fontäne überraschte am Mittwochmorgen Autofahrer und Passanten in der Hansastraße/Ecke Landaubogen. © Tobias Singer

Eine riesige Wasserfontäne auf einer Münchner Baustelle hat am Mittwochmorgen für staunende Gesichter, spontane Fotosessions und Ratlosigkeit unter den Arbeitern gesorgt.

Sendling-Westpark: Geparkter Audi steht komplett im Regen

© Tobias Singer

Was ist da passiert? Laut Berichten vor Ort touchierte ein Handwerker gegen 9.30 Uhr bei der Anfahrt mit seinem Auto einen angeschlossenen Schlauch. Die unsanfte Berührung sorgte wohl dafür, dass der Schlauch abriss, so die Arbeiter auf der Baustelle in der Hansastraße/Ecke Landaubogen zur AZ.

Bei den überraschenden Wasserspielen kam niemand zu Schaden, auch der Verkehr floss reibungslos weiter.
Bei den überraschenden Wasserspielen kam niemand zu Schaden, auch der Verkehr floss reibungslos weiter. © Tobias Singer

Ein Audi, der in direkter Nähe geparkt hatte, stand daraufhin komplett im Regen. Weil der Wasserdruck so groß sei, werde die Feuerwehr das Wasser abstellen müssen, hieß es weiter. Ob der Dauerregen für einen Schaden gesorgt hat, war am frühen Morgen nicht bekannt.  

Bei den überraschenden Wasserspielen kam niemand zu Schaden, auch der Verkehr floss reibungslos weiter.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.