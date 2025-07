Reptil in Not: Münchner Feuerwehr rettet Ringelnatter aus Keller

Die zunächst nicht auffindbare Schlange versteckt sich im Keller des Mietshauses ausgerechnet hinter einem Brandmelder für die Feuerwehr.

Die Schlange hat sich am Freitagnachmittag in einen Keller in einem Mietshaus in der Maria-Ward-Straße in Nymphenburg verirrt. Die Feuerwehr rückte zur Rettung der Schlange aus, musste sie aber lange suchen.

Ringelnatter macht es sich in einem Sicherungskasten gemütlich

Der Hausmeister hatte den Raum verriegelt und die Feuerwehr informiert. Doch die Schlange blieb zunächst spurlos verschwunden.

Schließlich entdeckten die Einsatzkräfte die Ringelnatter in einem verschlossenen Sicherungskasten, wo sie sich in der Nähe eines Feuermelders verkrochen hatte – genau an einer für die Feuerwehr markierten Stelle.

Das Reptil wurde eingefangen und in der Natur wieder ausgesetzt. Die Tiere leben oft in der Nähe von Gewässern und ernähren sich meist von Amphibien. Ringelnattern sind für Menschen ungefährlich.