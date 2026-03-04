AZ-Plus

Rentnerin tödlich verunglückt: Tragischer Unfall am Marienplatz

Der Rettungsdienst bringt die Seniorin nach dem Sturz auf der U-Bahn-Rolltreppe am Marienplatz in eine Klinik, wo sie Tage später ihren schweren Verletzungen erliegt.
Die 80 Jahre alte Münchnerin verlor das Gleichgewicht und stürzte die gesamte Rolltreppe hinunter. (Archivbild)
Die 80 Jahre alte Münchnerin verlor das Gleichgewicht und stürzte die gesamte Rolltreppe hinunter. (Archivbild) © imago images/STL

Eine 80 Jahre alte Frau ist im Bahnhof Marienplatz die komplette Rolltreppe von oben bis runter zur U-Bahn hinabgestürzt. Die Rentnerin kam ins Krankenhaus, wo sie vier Tage später ihren schweren Verletzungen erlag.

Nach Sturz von Rolltreppe: Frau (80) erliegt im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen  

Wie die Polizei weiter mitteilt, ereignete sich der "Unfall ohne Fremdverschulden" bereits am Freitag (27. Februar) gegen 23 Uhr: Die Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München habe auf der Rolltreppe "aus bislang unbekannten Gründen" das Gleichgewicht verloren, sei gestürzt und habe sich schwere Verletzungen zugezogen.

Der Rettungsdienst brachte die Seniorin in eine Klinik. Dort verstarb die Frau am Dienstag (3. März).  Ein Passant hatte laut Polizei den Notruf 110 gewählt, die Münchner Verkehrspolizei ermittelt weiter.

4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor einer Stunde / Bewertung:

    Man sollte sich immer beim Rolltreppenfahren an dem schwarzen Handlauf festhalten, heisst es, vor allem bergab. Ich mach das aber nie, weil dieser Kunststoffhandlauf (oder wie der in der Fachsprache heisst) so unhygienisch ausschaut.
    Vielleicht hat die verunglückte Seniorin einen Schwäche- oder Schwindelanfall erlitten.
    Im übrigen bewundere ich alle 80plus-Jährigen, die so fit sind und um 23 Uhr noch mit dem ÖPNV unterwegs sind.

    Antworten
  • JerryH vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Witwe Bolte

    Meine Mutter war mit 94 Jahren noch auf einem 🎊 Faschingsball bis ca.3 :00 früh.
    Dann hat sie mich angerufen und heimgefahren.
    Dazu erzählte Sie mir, dass Sie wahrscheinlich heute die Älteste war.

    Antworten
  • JerryH vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von JerryH

    ...und hab sie heimgefahren sorry man kann hier nicht korrigieren...

    Antworten
