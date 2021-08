Renitenter Hotelgast (44) beleidigt Polizisten mit Nazi-Vokabular

Es handelt sich um ein staatsschutzrelevantes Delikt: In einem Hotel am Ostbahnhof hat ein Mann ein Hausverbot nicht akzeptiert und Polizisten "wiederkehrend mit verschiedenen Äußerungen in Bezug zur NS-Zeit" beleidigt.

13. August 2021 - 16:05 Uhr | AZ