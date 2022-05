Renatastraße München: Katzenbaby in zugeknoteter Plastiktüte entsorgt!

Peta setzt eine Belohnung für Hinweise aus. Ob die ausgesetzte Babykatze überlebt, ist bislang noch unklar.

Neuhausen-Nymphenburg - Es ist eine tierverachtende Tat: Am vergangenen Donnerstag hat ein Unbekannter ein Katzenbaby in einer zugeknoteten Plastiktüte in einem Gebüsch in der Renatastraße ausgesetzt. Es sei nach Angaben der Tierrechtsorganisation Peta erst wenige Stunden alt gewesen.

Ein Passant entdeckte die neugeborene, inzwischen auf den Namen "Lagertha" getaufte, Katze in dem Gebüsch und alarmierte die Tierrettung. Sie wurde zur Notversorgung in die Tierklinik und anschließend ins Tierheim gebracht. Es soll sich erst in den kommenden Wochen zeigen, ob das geschwächte Tier überleben wird.

Zeugenaufruf: Wer hat das Katzenbaby in einer Plastiktüte ausgesetzt?

Mittlerweile haben die Tierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München und das Münchner Tierheim Anzeige wegen Tierquälerei erstattet. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Peta hat sich in dem Fall eingeschaltet und eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesprochen, die den oder die Täter überführen.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Renatastraße etwas bemerkt, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Die Münchner Polizei nimmt unter der Telefonnummer 089-542650 sachdienliche Hinweise zur Tat entgegen.