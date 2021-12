Reichenbachstraße: Eine Straße für Individualisten

Dieses Mal streift der Stadtspaziergänger durch die bunte Reichenbachstraße mit ihren kleinen Läden.

Isarvorstadt - Vom Isartor kommend gehe ich die Frauenstraße entlang und am Viktualienmarkt geht's links in die Reichenbachstraße. Auffallend sind schon die Ampelfiguren. Immer zwei nebeneinander, mal schwul, mal lesbisch. Eine nette Idee.

Ich überquere die Rumfordstraße. Links das Café Gelateria al Teatro, die Eisdiele. Daneben die Deutsche Eiche, die schon Freddie Mercury in seiner Münchner Zeit gerne und oft besucht hat. Einen herrlichen Blick über die Stadt hat man von der bewirtschafteten Dachterrasse. Hinauf geht's mit dem Aufzug.

Seit 1980: Die ganze Palette des Wohnens bietet dieser kleine Laden. © Sigi Müller

600 Kilogramm dürfen rein in den Fahrstuhl - also etwa sechs Personen, alternativ "3 Trumps, 8 Freddie Mercurys, 9 Fässer Bier oder Schneewittchen mit den sieben Zwergen", zeigt die Bedientafel an.

Auffallend viele interessante Geschäfte und Lokale finden sich in der Reichenbachstraße. Keine Ketten, sehr individuelle Läden, mit lustigen Namen, wie zum Beispiel: "Wortwahl", eine Buchhandlung, "Kauf dich Glücklich", "Holy Home", ein Lokal, "We love you", "Isarliebe", ein Schuhmacher, "Haben will", ein Secondhandladen und einige mehr.

300 Biere und eine bemalte Rikscha

Die Bierothek habe ich mir mal genauer angeschaut: 300 verschiedene Biere sind da vorrätig. Da braucht man Zeit, um sein Lieblingsbier zu entdecken oder einfach die Vielfalt zu genießen.

Irgendwann auf dem Weg habe ich auch den Gärtnerplatz überquert, vorbei am Gärtnerplatztheater, und schon bald endet die Reichenbachstraße an der Fraunhoferstraße.

In der Bierothek gibt es mehr als 300 verschiedene Biere. Ein Paradies! Fotos Sigi Müller 25.11..21 © Sigi Müller

Eine schöne alte, bunt bemalte Rikscha steht am U-Bahneingang neben vielen Radln. Aufgefallen ist mir die funktionierende Außengastronomie in liebevoll hergerichteten Schanigärten - aber eben auch wieder zwei Schanigärten, von denen nur noch die Bodenplatten und Holzpalettenreste an die Ursprungsverwendung erinnern, und die ansonsten wieder nur dringend benötigte Parkplätze verstellen.

Wer gerne Geschäfte anschaut, durch die Gegend stöbert, in den Buchhandlungen, den Galerien, bei den Goldschmieden und anderen Schmuckherstellern reinschauen möchte, oder einfach nur in einem Lokal sitzt und das Treiben in der Straße beobachten will, ist hier genau richtig.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller