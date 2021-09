Rauchender Mülllaster fährt mit Begleitung der Feuerwehr durch München

Am Mittwoch hat sich in der Ladung eines Müllfahrzeugs Rauch entwickelt. Die Löschung konnte allerdings erst nach einer Fahrt durch die Stadt erfolgen.

Maxvorstadt - Brennende Ladung einfach auf der Straße abladen und löschen? So einfach ist das nur in akuten Brandfällen, weshalb ein Müllfahrzeug mit rauchender Ladung am Mittwoch in Begleitung der Feuerwehr einmal quer durch die Stadt gefahren ist.

Spezielle Bereiche am Heizkraftwerk

Gegen 13.37 Uhr alarmierten die Mitarbeiter einer Müllentsorgungsfirma in der Karlstraße die Feuerwehr, dass es zu einer Rauchentwicklung in einem ihrer Fahrzeuge gekommen war. Der Einsatzleiter der Feuerwehr beurteilte vor Ort die Lage und klärte daraufhin mit dem Heizkraftwerk Nord und allen Beteiligten ab, das betroffene Fahrzeug unter Feuerwehrbegleitung in das Heizkraftwerk zu fahren.

Diese scheinbar umständliche Entscheidung wurde getroffen, da ein Abladen der Ladung auf der Straße oder in einem Hinterhof nur in akuten Brandfällen angesagt ist. Am Heizkraftwerk gibt es hingegen spezielle Bereiche, in denen brennende Ladung abgekippt und dann gelöscht werden kann.

Das Abladen, das Trennen der Ladung, die Suche nach Glutnestern und das Löschen dauerte letztendlich eine Stunde. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass an dem Müllfahrzeug ein Schaden entstanden ist. Die Brandursache ist unklar.