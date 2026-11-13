Raubüberfall in Pasing: Polizei fahndet mit Fotos nach Tätern

Sie erbeuteten Gold, Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hunderttausend Euro: Nach dem Überfall in Pasing fahndet die Polizei nun öffentlich nach zwei Männern.

Zwei Polizisten vor dem Edelmetall-Geschäft, das von zwei Tätern überfallen wurde.

Update 13. November, 12.45 Uhr: Die Polizei fahndet nun öffentlich nach den zwei unbekannten Tätern, die bei einem Raubdelikt Edelmetalle, Schmuck und Bargeld in einem niedrigen sechsstelligen Gesamtwert entwendet haben.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden

Täter 1: Männlich, schlanke Statur; graue Hose, schwarzer Pullover mit Kapuze, schwarze Baseballkappe, weiße Turnschuhe, Brille

Täter 2: Männlich, ca. 1,85 m groß, kräftige Statur; schwarzer Pullover mit Kapuze der Marke Jordan, schwarze Jogginghose der Marke Jordan, schwarzer Anglerhut der Marke Jordan, weiße Turnschuhe; führte eine weiße Tüte mit langen Trageriemen mit sich; sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent

Wer am Donnerstag, den 15.10.2026, zwischen 11:47 Uhr und 11:55 im Bereich der Bodenseestraße und Pasinger Marienplatz (Pasing) Wahrnehmungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Weitere Informationen und Täterfotos sind zu finden.

Erstmeldung 15. Oktober: In Pasing fand am Donnerstagmittag ein größerer Polizeieinsatz statt. Kurz vor 12 Uhr wurde auf ein Fachgeschäft für Goldan- und -verkauf in der Bodenseestraße 9 ein Raubüberfall verübt.

Bisherigen Polizeiangaben zufolge soll kurz vor 12 Uhr ein unbekannter Täter den Laden betreten und dort Edelmetalle, Schmuck und Bargeld im niedrigen sechsstelligen Gesamtwert erbeutet haben. Nach dem Raub floh der Mann mit seiner Beute unerkannt vom Tatort. Videoaufzeichnungen von der Tat gibt es nicht, da in dem Laden kein Überwachungssystem installiert ist.

Ein Mitarbeiter des Geschäfts wurde während des Überfalls vom Täter mit Schlägen leicht im Gesicht verletzt und gefesselt. Er wurde vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Zur Tatzeit befand sich auch ein Bekannter des Mitarbeiters im Lade, der blieb beim Überfall jedoch unverletzt.

Großfahndung mit über 15 Streifenwagen, Hubschrauber und Polizeihunden

Vor Ort nahm die Polizei sofort intensive Fahndungsmaßnahmen auf, an denen über 15 Streifenwagen, ein Hubschrauber und Polizeihunde beteiligt waren. Auch Beamten der Bundespolizei waren in die Suche nach dem Täter involviert. Bisher erbrachten diese Maßnahmen allerdings noch keine Hinweise auf den Täter.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich, sprach Englisch mit osteuropäischem Akzent; schwarzer Pullover mit Kapuze.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bodenseestraße und Pasinger Marienplatz (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Redaktion: In einer ersten Meldung war noch von zwei Tätern die Rede, dies haben wir nach neuen Informationen der Polizei angepasst.