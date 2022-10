Rassistischer Vorfall am Scheidplatz: Mann schlägt Frau ins Gesicht

Am Dienstag hat ein Mann eine Westafrikanerin rassistisch beleidigt und mit Schlägen und Tritten verletzt. Er wurde kurzzeitig festgenommen und angezeigt.

Schwabing - Am Scheidplatz hat sich am Dienstagvormittag ein rassistischer Vorfall mit Körperverletzung ereignet. Wie die Polizei am Freitag berichtet, wurde sie gegen 9.30 Uhr über eine körperliche Auseinandersetzung an der U-Bahn-Station "Scheidplatz" informiert.

Mann beleidigt Frau rassistisch und schlägt auf sie ein

Vor Ort konnten die eintreffenden Beamte die beiden involvierten Personen antreffen. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein 32-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in München eine 26-Jährige mit westafrikanischer Staatsangehörigkeit und festem Wohnsitz in München zunächst im Vorbeigehen rassistisch beleidigt haben soll.

Nachdem die junge Frau nach einem kurzen Disput weitergehen wollte, folgte ihr der Mann zunächst und schlug ihr dann ins Gesicht und gegen ihren Oberkörper. Dadurch kam die Frau zu Fall und wurde vom 32-Jährigen weiter mit Tritten und Schlägen traktiert. Durch diese körperliche Attacke wurde die 26-Jährige verletzt, zudem nahm ihr Smartphone Schaden.

Mann wegen Beleidigung und Körperverletzung angezeigt

Der Mann ließ erst von der Afrikanerin ab, als sich anwesende Fahrgäste einmischten, die beiden voneinander trennten und die Polizei alarmierten. Der 32-Jährige wurde von den Beamten noch vor Ort festgenommen und u.a. wegen Beleidigung und Körperverletzung angezeigt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gelassen.