Raser versteckt sich auf der Flucht vor der Münchner Polizei in einer Tiefgarage

Einer Polizeistreife fällt nachts ein Mercedes auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit durch Allach-Untermenzing rast. Der Fahrer versucht, seine Verfolger abzuschütteln, was aber nicht gelingt. Was dem 23-Jährigen aus München jetzt alles droht.

Der Mercedes C 250 rauschte am Donnerstag kurz vor Mitternacht im Bereich der Thea-Knorr-Straße mit

deutlich überhöhter Geschwindigkeit an einer Polizeistreife vorbei. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung des Rasers auf.

Flucht in eine Tiefgarage

Der Fahrer, ein 23-Jähriger aus München, gab Vollgas und versuchte, seine Verfolger abzuschütteln. Der Münchner lenkte den Benz in die Tiefgarage einer Wohnanlage und stellte dort die C-Klasse auf einen Parkplatz. Er schloss den Wagen ab und flüchtete zu Fuß. Doch der Trick half ihm nicht.

Alkoholtest ergibt 0,8 Promille

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung durch mehrere Polizeistreifen wurde der 23-Jährige schließlich entdeckt und festgenommen. Bei dem mutmaßlichen Raser ergaben sich Hinweise auf Alkohol am Steuer. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 0,8 Promille, zudem wurde eine Blutprobe bei ihm entnommen.

Auto und Fahrerlaubnis beschlagnahmt

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurden der Mercedes und die Fahrerlaubnis des 23-Jährigen noch in der Nacht eingezogen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mercedes-Fan, jetzt für längere Zeit nur noch ein Fußgänger, wieder entlassen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen eines illegalen Straßenrennens übernommen.