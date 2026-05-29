Raser türmt vor der Polizei: Verfolgungsjagd endet beim Münchner Heizkraftwerk

Vier Teenager in einem VW Golf fallen am Donnerstagabend einer Polizeistreife in Bogenhausen auf. Als die Beamten den Wagen stoppen wollen, gibt der Fahrer Vollgas. Eine spektakuläre Verfolgung beginnt, bei der auch eine Drohne zum Einsatz kommt.

Einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 26 (Ismaning) fiel am Donnerstag gegen 22.45 Uhr ein VW Golf auf, der viel zu schnell unterwegs war. Der Wagen fuhr nach Polizeiangaben mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Cosimastraße stadtauswärts. Als die Beamten den Wagen stoppen wollten, gab der Fahrer Vollgas.

Die Streife verlor das flüchtige Fahrzeug aus den Augen. Im Rahmen der Fahndung wurde der VW kurze Zeit später auf dem Parkplatz des Heizkraftwerks Unterföhring gesichtet. Der Sicherheitsdienst hatten mehrere Personen gesehen, die den Golf stehen ließen und dann zu Fuß flüchteten. In der Umgebung erwischten die Polizisten drei verdächtige Jugendliche.

Polizeidrohne entdeckt Flüchtigen

Eine weitere Person flüchtete über den Sicherheitszaun auf das Betriebsgelände des Heizkraftwerks. Die Umgebung wurde mit einem Polizeihund und mithilfe einer Drohne abgesucht. Dabei entdeckten die Beamten einen 16-Jährigen, der auch in dem Golf gesessen haben soll.

Das ist über die Jugendlichen bekannt

Bei den kontrollierten Personen handelt es sich um einen 19-Jährigen mit afghanischer Staatsangehörigkeit, ihm gehört der VW Golf. Außerdem sollen in dem VW ein 16-jähriger Deutscher, ein 17-jähriger Deutscher sowie ein 15-Jähriger mit pakistanischer Staatsangehörigkeit gesessen haben. Alle vier Jugendlichen wohnen in München. Nach bisherigem Ermittlungsstand hat der 19-Jährige das Fahrzeug gesteuert.

Die Hintergründe der Flucht sowie mögliche Straftaten sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion 26.