Raser fahren am hellichten Tag mit 120 km/h durch die Stadt

Zwei junge Männer sind am Mittwoch mit einem Jaguar mit 120 km/h die Hansastraße entlang gerast.

Der Jaguar war mit 120 km/h unterwegs - erlaubt sind in der Hansastraße 50 km/h. (Symbolbild)

Westend - Am Mittwoch sind die zwei jungen Männer mitten am Tag mit einem Jaguar Pkw durch eine Geschwindigkeitsmessung in der Hansastraße gerauscht. Das Ergebnis: stolze 70 km/h über der zulässigen Geschwindigkeit.

Die Verkehrspolizei führte am Mittwoch eine Geschwindigkeitsmessung in der Hansastraße durch. Um 14.30 Uhr raste laut Polizei ein Jaguar mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Hansastraße entlang und wurde dabei von der Messanlage erfasst. Die angezeigte Geschwindigkeit betrug stolze 120 km/h, ganze 70 km/h schneller als die innerstädtische zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Die Messaktion wurde kurz darauf beendet.

Jaguar rast Hansastraße entlang

Auf dem Weg zur nahe gelegenen Dienststelle bemerkten die Beamten den zuvor erfassten Jaguar erneut, als dieser in der Gegenrichtung wieder mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Das Fahrzeug und die darin befindlichen zwei jungen Männer wurden daraufhin angehalten. Der 21-Jährige, der sich bei der Kontrolle durch die Beamten auf dem Beifahrersitz befand, konnte dank der guten Qualität der Messfotos jedoch als Fahrer bei dem zuvor gemessenen Geschwindigkeitsverstoß identifiziert werden. Ihn erwarten nun eine Geldbuße von mindestens 700 Euro, 2 Punkte und 3 Monate Fahrverbot.