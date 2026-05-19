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Radfahrer erfasst Mann auf Fußgängerweg – zwei Schwerverletzte

Nach dem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer auf der Garmischer Straße muss die Abfahrt zum Mittleren Ring zeitweise gesperrt werden. Der Verkehr ist daher empfindlich gestört.
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Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Passant laut Polizei bei Grünlicht über den Fußgängerweg gegangen. (Symbolbild)
Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Passant laut Polizei bei Grünlicht über den Fußgängerweg gegangen. (Symbolbild) © imago images/Rene Traut

Auf einem Fußgängerweg der Garmischer Straße hat ein Radfahrer am Montag (18. Mai) einen Passanten erfasst. Beide Männer mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. 

Radfahrer erfasst Passanten – Ampel zeigt für kreuzenden Fußgängerverkehr Grün

Ein 54-jähriger Münchner sei gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem rechten Radweg der Garmischer Straße von der Hansastraße kommend in Richtung Ridlerstraße unterwegs gewesen und dann "verbotswidrig nach links in die Fußgängerfurt" eingefahren, um die Garmischer Straße zu überqueren, berichtete die Polizei.

Zur selben Zeit überquerte ein 58-jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz in München, als Fußgänger die Garmischer Straße in entgegengesetzter Richtung. "An der Kreuzung zur Ridlerstraße zeigte die südliche Ampel für den kreuzenden Fußgängerverkehr Grünlicht", so die Polizei.

Abfahrt zum Mittleren Ring zeitweise komplett gesperrt

Im Kreuzungsbereich sei es dann zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer gekommen – sie stürzten zu Boden und wurden schwer verletzt vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, da die Abfahrt vom Mittleren Ring in Richtung Ridlerstraße zeitweise komplett gesperrt werden musste.

"Der 54-jährige Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm", betonte die Polizei und wies zum wiederholten Mal darauf hin, dass durch das Tragen von Fahrradhelmen Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest das Ausmaß der Verletzungen verringert werden könnte. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben sei, empfiehlt man "grundsätzlich allen Fahrradfahrenden, entsprechende Helme zu tragen".

Zeugenaufruf: Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang nimmt das Unfallkommando (Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Telefon 089/6216-3322) entgegen. 

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16 Kommentare
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  • Bürger Europas vor 37 Minuten / Bewertung:

    Ich höre heute zum ersten Mal von schweren Verletzungen durch Radfahrer (im Vergleich zum Auto wohl sehr selten). In München wird man schnell zum Radlrambo, das es keine wirklichen Radlampeln gibt. Es gelten die Dauer-Rot-Ampeln der Fußgänger.

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  • Bürger Europas vor 51 Minuten / Bewertung:

    Guter Hinweis, als Radfahrer immer Helm tragen. Bei Verletzungen geben die Versicherungen Radfahrern ohne Helm immer eine Teilschuld ! (Bestätigt von Verkehrsrichtern !)

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  • kartoffelsalat vor 46 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Bürger Europas

    Hahahaha, nein.
    Quelle bitte!

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