Porsche-Fahrer in der Probezeit: Mit 121 km/h durch München

Ein 20-Jähriger drückt mit seinem Porsche Cayenne mächtig auf die Tube und gerät in einer Geschwindigkeitskontrolle der Münchner Polizei.

Drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte im Verkehrszentralregister, mindestens 700 Euro Bußgeld und eine verlängerte Probezeit: So teuer kommt einen 20-Jährigen sein automobiler Temporausch zu stehen.

50 km/h erlaubt: Porsche-Fahrer mit 121 km/h erwischt

Der Kosovare mit Wohnsitz in München hatte es am Freitag (23. Januar) auf der Ingolstädter Straße stadtauswärts in einem Porsche Cayenne sehr eilig.

Der 20-Jährige hatte nicht damit gerechnet, dass Beamte der Polizeiinspektion 47 in diesem Moment Geschwindigkeitsmessungen vornahmen. Gegen 21.20 Uhr registrierten sie bei dem Porsche-Fahrer statt der erlaubten 50 km/h eine Geschwindigkeit von 121 km/h (abzüglich vier km/h Messtoleranz).

Hinweis der Polizei: Überhöhte Geschwindigkeit führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Die Münchner Polizei wird deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.