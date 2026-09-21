Der 41-Jährige staubt aus einem Sammelcontainer im Münchner Stadtteil Haidhausen einige gespendete Kleidungsstücke ab. Ein Zeuge, der ihn beobachtet, sieht dabei, dass der Mann eine Pistole im Hosenbund trägt. Der Beginn eines dramatischen Einsatzes.

Für ein paar getragene Hosen, Hemden und Pullis hat ein 41 Jahre alter Mann am Sonntag sein Leben riskiert. Als er gegen 11.15 Uhr im Bereich der Haidhauser Straße einen Altkleidercontainer durchstöberte, beobachtete ihn ein Passant. Der Zeuge sah, dass der mutmaßliche Altkleiderdieb in seinem Hosenbund eine Pistole trug. Der Griff der Waffe war zu erkennen. Der Passant verständigte sofort den Polizeinotruf.

Polizisten gehen mit gezogenen Waffen vor

Die Einsatzzentrale im Polizeipräsidium schickte sofort mehrere Streifen zu der Adresse. Die Beamten erwischten den Verdächtigen in flagranti. Mit gezogenen Dienstwaffen stellten sie den Mann. Er musste seine Waffe fallen lassen und sich dann anschließend flach auf den Bauch legen.

Softairpistole und Drogen

Die Beamten durchsuchten den 41-Jährigen, einen Bulgaren ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Dabei fanden sie nach Angaben eines Polizeisprechers Diebesgut aus dem Altkleidercontainer sowie eine Softair-Waffe und Betäubungsmittel, ein bisher noch nicht analysiertes Pulver.

Der 41-Jährige wurde unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige wieder entlassen. Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.