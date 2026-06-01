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Polizei stoppt 60 Jahre alten Münchner bei illegalem Straßenrennen

Der BMW-Fan hatte sich mit einem bisher nicht identifizierten zweiten Fahrzeug in der Nacht auf Sonntag ein Wettrennen durch Pasing geliefert. Der Münchner musste noch vor Ort seine Fahrerlaubnis abgeben, der BMW ist von der Polizei beschlagnahmt worden. 
Ralph Hub
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Polizisten haben einen 60 Jahre alten BMW-Fan bei einem illegalen Autorennen in München gestoppt. (Symbolbild)
Polizisten haben einen 60 Jahre alten BMW-Fan bei einem illegalen Autorennen in München gestoppt. (Symbolbild) © Marijan Murat

Im Alter wird man klug, heißt es. Das gilt aber offensichtlich nicht für alle älteren Semester – vor allem nicht für ältere Männer, mit zu viel Freude am Fahren.

Einer Polizeistreife fiel in der Nacht auf Sonntag ein 5er-BMW im Pasinger Bahnhofsviertel auf. Der Fahrer bretterte gegen 1.20 Uhr gemeinsam mit einem weiteren Fahrzeug durch die Lortzingstraße in Richtung der Pippinger Straße.

Raser versuchen, die Polizei abzuhängen

Die beiden Raser hatten wohl bemerkt, dass sie von der Polizei verfolgt wurden. Von der Pippinger Straße bog das bislang unbekannte Auto nach links in die Alte Allee ab. Der Fahrer des 5er-BMWs bog nach rechts in die Theodor-Storm-Straße ab. Die Besatzung des Streifenwagens musste sich entscheiden. Die Beamten folgten dem BMW. Der Fahrer gab ordentlich Gas. Nach Angaben eines Polizeisprechers fuhr der BMW teilweise über 90 km/h. Dabei raste er in der falschen Richtung durch eine Einbahnstraße. In der Marsopstraße gelang es der Streife, den Raser zu stoppen.

Der BMW-Fan ist jetzt Fußgänger

Bei dem Fahrer handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 60-jährigen Deutschen aus München. Der Mann war vorher noch nie bei der Polizei aufgefallen. Jetzt wird gegen ihn wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Was den BMW-Fan besonders schmerzen dürfte. Die Staatsanwaltschaft ordnete noch in der Tatnacht an, dass sowohl der Wagen als auch die Fahrerlaubnis des 60 Jahre alten Münchners eingezogen werden.

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14 Kommentare
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  • Hanswurst vor 10 Stunden / Bewertung:

    Willkommen bei den Radlrambos. Wir treffen uns jeden Samstag im Perlacher Forst. Für die nicht mehr benötigte Kfz-Steuer und Versicherung gibts schon ein schönes Rennrad

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  • Radl Rainer vor 13 Stunden / Bewertung:

    Er wurde von einer Rennradlgruppe ohne Kennzeichen und viel zu knappen Höschen durch schnelles Radfahren genötigt. Er hatte keine Wahl.

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  • Chris_1860 vor 12 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Radl Rainer

    Gute Besserung.

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