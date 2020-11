Polizei löst Corona-Party im Englischen Garten auf

Auch an diesem Wochenende wurden nicht überall die Corona-Richtlinien eingehalten: Die Polizei löste gleich mehrere Corona-Treffen in der Innenstadt auf.

Schwabing- Es gehört mittlerweile zu den traurigen Ritualen der Pandemiezeit: Wie an jedem Wochenende musste die Polizei gemäß der geltenden Infektionsschutzverordnung gleich mehrere Partys und größere Zusammenkünfte in der Münchner Innenstadt auflösen.

Allein am Freitagabend gab es 52 Mal Grund zu Beanstandungen, am Samstag kamen weitere Verstöße hinzu, wie die Polizei am Sonntag meldet.

Infektionsschutzverordnung im öffentlichen Raum. (Archivbild) © imago/Sven Simon

Englischer Garten: Coronatreffen am Kleinhesseloher See

Über 50 Personen feierten am Samstagnachmittag auf einer Wiese am Kleinhesseloher See im Englischen Garten. Die Versammlung wurde aufgelöst, gegen einen Verantwortlichen Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Infektionsschutzregelungen erstattet.

Am Freitag waren bereits am Karlsplatz, in der Herzog-Wilhelm-Straße, in der Fußgängerzone, im Alten Botanischen Garten und im Hauptbahnhof Kontrollen unterwegs. Insgesamt 22 Anzeigen gingen wegen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen oder gegen die Makenpflicht raus, 30 Personen wurden mündlich verwarnt.